„Rannamaja“-Kristo õrnutseb muusikavideos kaunitariga: meie vahel on selge kirg 

Kristo ja Angelika muusikavideos Foto: Kuvatõmmis videost

Video kangelannat Angelikat tundis Kristo ka juba varem ning tunnistab, et hoopis tema on süüdi, et need kaks selles projektis kohtusid. “Mina ise kutsisin ta osalema,” tunnistab Kristo. Varasemalt on Kristo kinnitanud, et tema süda on hõivatud neiu poolt, keda avalikkus ei tunne - kas tegemist võiski olla just selle neiuga ning kunst imiteerib elu?