Juubilar Ülle Lichtfeldt: nagu ütleb Merle Palmiste - vana oled siis, kui rohtudele kulub raha rohkem kui šampanjale Sirje Presnal

ESIKÜLJELE PILTNAINE NAGU ORKESTER: Kapriissed kaunitarid, suurilmadaamid, femme fatale'id – need on Ülle rollid laval. Tavaelus on ta vanaema, käed-mullas maanaine ja looduseimetleja. „Mets ja parajas koguses merd on minu „lõpused“, ilma milleta ma ei saa,“ tunnistab ta. Foto: Kalev Lilleorg

Juubeliaasta on olnud Ülle Lichtfeldtile mitmes plaanis tavalisest erinev. Kevadine koroonakriis sundis näitleja mitmeks kuuks lavalt maha astuma. Normaalse elu puhul poleks selline asi kõne allagi tulnud. Ent pole halba ilma heata – tänu rahulikumale ajale on Üllel olnud võimalik olla rohkem oma neljakuuste tütretütarde, Indi ja Luna seltsis.