Helene Vetik kaksikutest tütardest: tahtsin kohe meest ja sõpru nende kasvatamisse kaasata 

"Mina tahtsin kohe oma meest ja sõpru nende kasvatamisse kaasata, et Tilda ja Taika harjuksid kõigiga ja nii käivad meil sõbrad abiks, toovad süüa," räägib naine enda ja Madis Nestori kaksikutest tütardest, kes juuli alguses ilmavalgust nägid. "Kõik, kes tulevad, peavad midagi tegema – mähkmevahetus, toiduvalmistamine, poeskäigud," kirjeldab Helene sõpruskonna kokkuhoidvat ja toetavat toimimisviisi.

"Olen alati mitut last tahtnud ja mida kiiremini korraga saab, seda parem," ütleb Helene naerdes. "Kaksikute puhul ei saa aru, et oleks raskem kui ühe lapsega, sest mul see kogemus puudub."