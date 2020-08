17aastane seksiori paljastas prints Andrew' väidetava fetiši 

Daily Maili teatel pani neiupõlves Robertsi nime kandnud Giuffre oma üleelamised kirja, et neid raamatuna välja anda. Nüüdseks 36aastane Virginia kirjutab elust USA rahajõmmi Epsteini seksiorjana, kes pidi rahuldama rahajõmmi rikaste ja võimsate sõprade, sealhulgas prints Andrew' voodisoove. Giuffre on väitnud, et oli printsiga vahekorras kolmel eri puhul. Esimene kord, Londonis, oli ta 17. Hiljem veetis tüdruk Epsteini rantšos kaks päeva printsiga kahekesi ning pidi teda rahuldama. Siis oli Virginia enda sõnul 17 või 18.

Giuffre sai visiidi eest Epsteinilt tasuks ligi tuhat dollarit. Kui ta hiljem New Yorgis Epsteini ja Ghislaine Maxwelliga kohtus (Virginia sõnul oli naine see, kes oli ta Epsteini juurde massööriks värvanud - õige pea selgus, et tüdruk mehi hoopis seksuaalselt rahuldama), pärinud Maxwell, kuidas Virginial rantšos printsiga läks. Tüdruk kinnitas, et Andrew paistis rahul olevat - nad olid käinud ratsutamas ja Virginia oli talle mitu korda päevas massaaži teinud. "Rääkisin neile, mida nad kuulda tahtsid, aga kogu see värk ajas mind iiveldama. Nad vaatasid mind rahulolevat nagu kaks uhket lapsevanemat."