Tuuli Rand omandas uue ameti: muusikuna tunnen, et pean oskama end meikida, turundada ja ka lugusid kirjutada 

Koolis õpitud jumestusnippe on Tuuli saanud juba palju kasutada. “Just täna tegin sõbrannale meigi, see tuli iseenesest, ma ei ole kuskil jõudnud teavitada, et teen jumestust. Kooli läksin ikka eesmärgiga osata just paremini endale meiki teha,” räägib ta. “Eks vaatab, kuidas asjad kulgevad, aga teeksin heameelega ka jumestuskunstniku tööd. Miks mitte? On väga lahe teisi inimesi meikida ja neile sellega head meelt valmistada. Mulle meeldib, et saan rõhutada naiselikku ilu ja tõsta esile kauneid omadusi näos – see ongi minu jaoks meigi põhimõte.”

Tuulile meeldib väga jumestusega katsetada ja erinevaid stiile proovida. “Kooli lõpus oli võimalus teha fantaasiameiki, see tekitas küll alguses paanikat, aga leidsin väga laheda idee, mida tahtsin enda võtmes luua. Avastasin, et fantaasiameik on huvitav ja sellega saab palju mängida. Samas on mulle alati meeldinud lavameik ja igapäevaselt kannan naturaalset jumestust,” räägib Tuuli. Kooli lõpetamiseks oli vaja lauljal sooritada ka eksam. “Kõik viis lõpetajat tõmbasid loosiga endale ajastu. Mina sain 1950.-ndad aastad, mille meiki iseloomustab marilynmonroelik punane huul, ilus lainer ja ripsmed.”

Eelmise aasta sügisel otsustas Tuuli õppida kolmes koolis korraga - Georg Otsa nimelises muusikakoolis ammutada teadmisi muusikaproduktsiooni vallas, GlamEst meigikoolis võtta kätte jumestuspintslid ja Holistika Instituudis liikuda kauase unistuse poole saada terapeudiks. “Õpingud Holistika Instituudis pidid läbi saama augustis, aga koroonaviiruse tõttu lükkusid asjad edasi ja lõpetan hoopis oktoobris. Muusikaproduktsiooni õpingutega läks aga kehvemini: meil olid tunnid enamasti neljapäeval ja reedel, kuid muusikutel on need teadaolevalt põhilised tööpäevad. Eelmise aasta novembrist alates oli päris keeruline kooli jõuda, sest esinemisi oli väga palju. Ma lihtsalt ei jõudnud selles tempos püsida ja võtsin sel aastal paberid välja. Kui tahan, võin alati tagasi minna," räägib ta. "Mis teha, vahel elu teeb selliseid käike ja tuleb olukorraga kaasa minna. Eks läksin natuke liiga uljalt peale ja arvasin, et saan hakkama. Kui oleksin pingutanud ja öötundide arvelt õppinud, oleksin hakkama saanud, aga kuulan enda keha ja mõtteid ning arvan, et ei maksa üle pingutada,” selgitab ta.