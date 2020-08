Film Mida toob kaasa „Teneti” edasilükkumine? Forum Cinemas: „Kinod on suuresti oma ootused selle filmi peale üles ehitanud.“ Carolin Liis Tamm , täna, 15:19 Jaga: M

Christopher Noalani mängufilmi "Tenet" võtted, Robert Pattinson Foto: Robin Roots

Algse plaani järgi oleks „Teneti” film pidanud kinodesse jõudma 17. juulil, siis juba 31. juulil, seejärel 12. augustil. Vahepeal lükkus esilinastus teadmatusse tulevikku, kuid nüüd on kindel, et 26. augustil see siiski kinodesse jõuab. Eesti on üks esimesi riike maailmas, kus suurfilmi näha saab. Esilinastuse pidev edasilükkumine teeb aga ärevaks nii filmisõpru kui ka kinosid.