Kaastunne! Kristi Loigo kaotas noorema venna: nii vara, nii noorelt... 

"Kallis, kallis armas väikevend, mis nüüd siis küll ometi juhtus, et sa niimoodi äkki lahkusid? Nii vara, nii noorelt... Lihtsalt nii valus on, et sõnadest jääb puudu! Aga siiski, ma tänan Sind nende imelise 32 aasta eest, mida koos jagada saime!" kirjutab naine.