„Teneti“ esimesed vaatajad on vaimustuses! 

Koroonapandeemia tõttu mitu korda edasi lükatud, kuid augusti lõpus viimaks Eestis ekraanile jõudvat "Tenetit" näidati firma IMAX töötajatele, kuna režissöör Nolan on IMAXI formaadiga kauased ja soojad suhted. Alustades 2008. aasta "Pimeduse rüütlist" on Nolan oma filmides pikki lõike IMAXi kaameratega üles võtnud. Osalt Eestis filmitud "Tenet" on aga otsast lõpuni IMAXi formaadis, kirjutab Deadline.