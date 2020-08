SUUR KURBUS: Rootsi eurolaulja Zelmerlöwi naine jäi taas lapsest ilma 

"Viimased päevad on olnud hirmsad," kirjutas inglise näitlejanna, kes enne abiellumist kandis nime Ciara Janson. "Paraku jäime oma pisibeebist ilma. See on juba teine "vaikne nurisünnitus", mille me oleme selle aasta jooksul üle elanud." Tegu on raseduse peetumisega, mille puhul loote areng lakkab, kuid verejooksu ei teki.