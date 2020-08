Sass Henno sai Robert Sarvelt nõudekirja: sa ei ole sirgelt loll, see on lihtsalt minu mälestus 

"Mul süveneb tunne, et meil on kätte jõudnud kiusajate ja vägivallatsejate poputamise ühiskond. Kannatanute üle naljaviskamise ühiskond. Lapsevägistajatele enne riigikohtu otsust pai tegemise ühiskond. Ja seksuaalvägivalla ohvritele "siin pole midagi, mille alusel menetlust alustada" ütlemise ühiskond. Rassistidele kaasanoogutamise ja lapsporno omajatele toetuse avaldamise ühiskond. Ja ohvritele rõõmsalt "sa ei saa midagi tõestada" ja me anname su kohtusse hõiskamise ühiskond," selgitab Henno.

"Ma sain ka Kivisaare advokaadilt kirja, kus oli enam vähem lause, et ma ei saa tõestada, et mäletan, kuidas Kivisaar ei teadnud kunagi umbes kümne aasta eest raadio eetris, mitme nulliga miljon kirjutatakse. Palun vabandust, Alari Kivisaar. Mul on selline mälestus ja sa ei ole selles süüdi. Sa ei ole sirgelt loll, see on lihtsalt minu mälestus," sõnab kirjanik, et tal on veel palju mälestusi, aga nendest mõni teine kord.