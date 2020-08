Saate „The Ellen DeGeneres Show” tootmine lõpetatakse? 

Väidetavalt on naine öelnud produktsioonifirmade Telepictures ja Warner Bros juhtidele, et ta tahab saatega teha lõpparve. „Ta tunneb, et ei saa enam edasi minna ja ainus viis oma isikliku kaubamärgi taastamiseks on saate lõpetamine,” ütles Telepicturesi töötaja.

Saatejuht saatis alles mõni aeg tagasi vabanduskirja. „Meie saate esimesel päeval ütlesin ma kõikidele, et „The Ellen DeGeneres Show" saab olema rõõmus koht, kus ei tõsta keegi kunagi häält ja kõiki koheldakse austusega. Aga ilmselt midagi muutus ja ma olen pettunud, kui sain teada, et kõik polegi nii olnud. Ja mul on selle pärast kahju," kirjutas Ellen enda kirjas. Ent siiani ei usu töötajad tema vabandusi ning on kindlad, et naine oli tegelikult teadlik kõigest, mis töökeskkonnas toimus. „Ärge mõelge sekundikski, et tema vabandus päriselt midagi tähendab. Ta ise lõi selle toksilise töökultuuri ning lasi jätkuda sellel. Kui keegi oleks tulnud kaebust esitama, oleks nad selle inimese vallandanud ka."

Samuti üks töötaja Telepicturesist mainis, et Ellen vihkab tööle minemist ja pingutab, et olla inimeste vastu kena. „Ta teeb seda ainult raha ja kuulsuse pärast. Me oleme tema jamadega nii palju aastaid tegelenud. Ta pole midagi nii süütu ega hea inimene.”