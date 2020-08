GALERII | „Käed üles või saad kuuli kuklasse!“ ehk Kuidas sünnib kultusfilmi „Õiglus“ järg 

Mõnusalt suvine laupäev saab alguse Pirita Selveri juurest, kus kohtun filmi võttetiimiga. „Võtteplats ei jää siit kaugele, nii et sõitke siis meie järgi,” ütleb mulle Toomas. Võtteplats on tõesti lähedal, sest jõuame paar minutit sõita, kui keerame vasakule metsavaheteele. Üsna pea jõuame platsile, kus ilutseb väga suur mahajäetud maja. „Selliseid hüljatud maju on tegelt nii palju. Aga keegi ei tunne selle maja vastu huvi ka, nii et on hea film ruttu valmis teha, enne kui see käsile võetakse,” seletab Toomas.