GALERII | Sepo Seeman ja Kalle Sepp tõid Kalmer Tennosaare elukäigu lavale 

Muusikal "Vana klaver" on ühe legendi teekond läbi 60ndate aastate kuni tänapäevani välja. See on lugu lihtsast ja südamlikust maapoisist, kellest saab saatuse tahtel lavatäht ja tuhandete lemmik. See on lugu vastamata armastuse elukestvast valust ja romantilistest unistustest, liivajooksnud suhetest, suurest ja väikesest õnnest.