GALERII | Pidutsejad Tallinna öös: ei karda me mingit koroonat, see on väljamõeldis! 

Tallinna südalinnas asuv klubi Hollywood avab juuli viimasel päeval esmakordselt pärast eriolukorda uksed ning seda ansambli Traffic kontserdiga. Pisut enne südaööd koguneb inimesi vaikselt klubi juurde, kuigi varem on sellisel ajal juba klubi ees tavaliselt järjekord loogelnud, on koroonajärgsel ajal seal üsna vaikne.

Hollywoodi minekul Külli, Chady ja Alice on veendunud, et koroona on väljamõeldis. “Koroona pole meid üldse mõjutanud, nii me reedeõhtuid veedamegi,” ütleb Külli, et pidu pannakse ikka. “Mis mõttes pole mõjutanud? Kas see klubi töötab ikka? Kedagi pole,” uurib Chady. Külli ja Alice teatavad, et koroona on lihtsalt väljamõeldis. “Tegelikult oli koroona juba ammu olemas, varem ei saadud seda lihtsalt kindlaks teha, kuna polnud õigeid analüüsivahendeid. Ma ei usu seda, pole kunagi uskunud ka,” ütleb Külli.

Chady räägib, et koroona temalt tööd ei röövinud. “Me töötame Külliga mõlemad sekspoes ja seal on sellel (koroona - toim.) ajal piisavalt tegemist. Kui sa ei tööta apteegis, toidupoes või sekspoes, ongi elu pe*ses,” arvab Chady ja ütleb, et teda mõjutas koroona ainult nii palju, et tema lapse elu tehti põrguks. “Ma ei ole õpetaja ja ma ei oska õpetada, seega mu laps jäi pooltest kogemustest ilma, mis ta oleks pidanud kolme kuu jooksul saama. Kodus õppimine ei ole sama, mis koolis. Kui Eestis peaks kohad jälle kinni pandama, andke õpetajate palgad mulle, see on ajukäkk!” siunab ta distantsõpet.

Külli aga tõdeb Külli, et inimesed, kes koroonadiagnoosist hoolimata linna peal ringi käivad ja viirust levitavad, on nõmedad. Chady räägib veel, et sai ühel nädalavahetusel liialt päikest ning tal tekkis pühapäevaks tõsine päikeseallergia. “Otsaette tekkis muna ja nägu läks päris võikalt paiste.” Naine läks perearstikeskusesse, kus ütles, et tal on nii paha olla, et hakkab minestama. “Perearst mõõtis temperatuuri, mis oli 37,8 ja ütles, et saadame su koroonatestile. Mul oli nutumaik suus! Mõtlesin: “Vaata mind, ma tahan muud ravi saada! Sa näed, et mul on õlad ja nägu ära kõrbenud, aga mõõdad otsaeest palavikku!”,” meenutab ta, kuidas päikesepõletusest koroona tehti. “Sain allergiarohud ja hommikuks tõmbas tagasi. Selline asi aeti koroona kaela…” Chady ütleb, et ei ole kordagi koroona pärast kuidagi teistmoodi käitunud. “Ma ei võta koroonat nii tõsiselt, sest viirus on kogu aeg olnud. Inimesed surevad iga päev.”

Eelmise aastaga võrreldes on pidutsejate arv viis korda väiksem

Seifi turvamees Priit ütleb, et esimene eriolukorrajärgne peoõhtu on alanud vaikselt. “Praegu veel pole inimesi tulnud, arvan, et nad tulevad natuke hiljem,” sõnab Priit enne südaööd ja lisab, et Eesti ööelukunnid liiguvad tavaliselt ikka kella 1 paiku öösel ringi. “Võrreldes eelmise aastaga on praegu ikka väga palju vähem inimesi,” tõdeb Priit. “Eelmisel aastal samal ajal käis klubis ikka massiliselt rohkem inimesi. Viiekordne vahe,” arvab ta. Kuidas Priidu hinnangul aga inimestel distantsihoidmisega lood on? “Pigem inimesed ei hoia vahet. Ma arvan, et kui juba kokteil sees on, pole see kellelgi meeles - kui sa ilusat tüdrukut taga ajad, ei saa ju temaga kaks meetrit vahet hoida,” tõdeb Priit, kes ise koroonaperioodi ilusti kodus veetis.

Pidutsejad Tallinna öös Foto: Erki Pärnaku