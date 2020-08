Zuzu Izmailova sai Robert Sarvelt nõudekirja! Sarv: olete avaldanud laimavat ja eksitavat informatsiooni 

Advokaat ütleb, et Zuzule jalgu jäänud saatelõigus räägitakse tõepoolest vägistamise teemast, kuid Kivisaar ei toeta kordagi seal vägistamist. "Põhjendus, miks antud asjas tuleb vastu võtta ratsionaalne otsus, on lihtne: kellegi laimamine ehk mulje jätmine inimesest kui vägistamise pooldajast on väga ränk avalik süüdistus. Kui teil ei tule hiljem piisavalt argumente või tõendeid seda toetama, siis ootab teid kohtuotsus, millega mõistetakse välja ilmselt mitu tuhat eurot," kirjutab Sarv.

Advokaat ütleb, et kui Izmailova saab aru, et soovib avalikult vabandada ja Kivisaarega ära leppida, andku Zuzu talle teada ja detailides lepitakse kokku. Samuti soovib ta saada teada, kui Zuzu soovib "kohtus enda pea pakule panemist". Kivisaare kaitsja lisab, et kiri ei ole saadetud ähvardusena või nõudena hakata raadiohääle andunud pooldajaks, vaid sõbraliku pakkumisena lahendada asi intelligentselt ja viisakalt. "Ei panekski siia kirja lõppu mingit tähtaega, kuid pidage silmas, et me ei saa lõpmatuseni oodata – teil on siiani olnud juba ligi kuu aega, et asja üle järele mõelda ja otsustada," lõpetab Sarv.