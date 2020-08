Fotograaf Ardo Kaljuvee: olen töötanud nii piirivalves kui ka õpetajana 

“Tulin Lõuna-Eestist Tallinnasse ja mul juhtus olema selline elukaaslane - keda ma kahjuks kuulda võtsin - kes ütles, et mis sa sinna raadiosse ikka lähed, võib-olla see ei ole päris sinu teema,” meenutab Ardo kahetsust, mis elu jälle teise rööpasse lükkas.

Siis sattus Ardo tööle piirvalvesse, kuid kujutas omale ette, et pärast katseaega pole võimalik oma elu enam muuta ja nii, nagu see katseajal on, nii jääbki. Nii hakkas ta lappama töökuulutusi ja jõudis tööle Rae vallavalitsusse, kus palganumber piirivalvega võrreldes enam kui kahekordistus.