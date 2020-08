PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 2. august 

Võimalikud on kummalised käigud suhete tasandil. Keegi uus ja eriline võib silmapiirile ilmuda, nii et huvi tema vastu tekib nõnda suur, et sa enam selgelt mõeldagi ei suuda.

Oled üsnagi kodu- ja perekeskne. Tunned, et lähedased inimesed on sulle elus kõige tähtsamad, oskad nende olemasolust rõõmu tunda.

Esmatähtis on kodused suhted korras hoida. Kui on olnud lahkarvamusi, räägi asjad rahulikult selgeks. Sul on vaja, et oleks kindel seljatagune, et lähedased mõistaksid su püüdlusi.