Inimesed Mihkel Tiks: „Osa võtab meie pulmast kaks isikut – pruut ja peigmees. Mu vanim tütar tähistas tänavu oma hõbepulma, eks ole isalgi aeg noorik majja tuua.“ Jaanus Kulli , täna, 18:02 Jaga: M

SUURPEAL: Mihkel ja Marina Suurpea endise sõjaväelinnaku kail. Kuusalu vallas Pärispea poolsaarel asuv Suurpea küla on Eestis ainulaadne. Osa külast on tüüpiline rannaküla mere- ja teeäärsete põlistalude ja suvekodude ning kaugemale jäävate kinnistutega. Kokku on rannakülas ligi 60 majapidamist. 1950. aastate teises pooles rajati Suurpea külla sõjaväelinnak. Foto: Erki Pärnaku

Kas just kadunud, aga elumere lainetele hulpima läinud poeg on kodus tagasi. Ega siis kunagine korvpallituus teadnud isegi, et vaid korraks Musta mere tuulte kätte pereprobleemidest pead tuulutama läinud, jääb ta Krimmi 15 aastaks. Et tal lööb hinge kinni Krimmi loodus. Ja loomulikult sealsete naiste sarm, mida kas õnneks või õnnetuseks jahutasid viisarežiimist johtuvad kolmekuuliste tsüklitega sundkäigud Eestisse. Nii ei saagi tegelikult seostada Mihkel Tiksi tagasitulekut Piibli mõistulooga, sest esiteks ei oota 67aastast Maarjamaa meest kodus isa, ning teiseks on mees toonud kaasa ukrainlannast kaasa Marina, kes esimesel võimalusel Eesti seadustest lähtudes peaks tanu alla saama.