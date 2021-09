ÕL ARHIIVIST | Suur armastuslugu – maestro Raimund Kull päästis näitlejanna Liina Reimani surmasuust 

Liina Reiman aastal 1917. Foto: Filmiarhiiv

Täna möödub 60 aastat näitleja Liina Reimani surmast. Taasavaldame 31.07.2020 ilmunud loo.

„Haige seisukord on lootusetu,“ ütles arst murest murtud Raimund Kullile. Tema armsam, düsenteeriasse haigestunud Liina Reiman vaakus haiglas hinge. „Kas ei ole mingit päästmisvahendit?“ küsis meeleheitel Kull. „On olemas üks rohi, aga sõja ajal on see juba ammugi lõppenud,“ vastas arst, aga soovitas ahastuses mehel südamerahuks siiski rohtu apteekidest otsima minna, sest võib ju imetki juhtuda. Ja ime juhtuski.