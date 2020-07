37aastast telekaunitar tabas varajane menopaus 

Kahe väikese lapse ema Hardman hakkas menopausi sümptomeid tundma eelmise aasta lõpus. Daily Maili andmeil on tegu päriliku seisundiga - üleminekuaastad jõudsid varakult kätte ka Zoe emal, õel ja vanaemal - emal ja vanaemal 40aastaselt, õel juba 34 aasta vanuses.

"Selle aasta jaanuariks olin omadega nii läbi, et ei osanud midagi peale hakata ... Pisarate lained ei kadunud ega kadunud ..." Hardman avaldab tänu oma mehele Paulile, kes on talle palju toeks olnud. "Ta hankis mulle vajalikku abi ja tõstis mind iga päev põrandalt üles," kirjutab Hardman, kes on värske ajakirja Fabulous kaanestaar.