VIDEO | Hensugusta vabandab: olin 16aastaselt homofoobne, rassistlik ja täielik kiusupunn 

"Kui olin 16aastane, tegi Heldin Nool video, kus laulis Grete Paia laulu "Päästke noored hinged" ja tal oli Ask.fm, kuhu pani erinevaid pilte. Paljud inimesed hakkasid norima ja mõnitasid teda selle pärast. Twitteris oli sadu kommentaare, kus tema üle naerdi ja öeldi, et ta võiks ära surra. Need oli räiged," meenutab Hensugusta. "Ja mina olin üks nendest kiusajatest."

Hensugusta loeb oma pöördumises ette 2014. aastal kirjutatud säutsu, kus teisi avalikult kiusas: "Soovin tänada mitte ainult Jumalat, vaid ka Jeesust, et meil Tartus pole selliseid inimesi nagu Heldin Nool või Karlos Kolk."

"Minu käitumine ei olnud okei!" tunnistab juutuuber Foto: Kuvatõmmis/Twitter.com

Hensugusta tunnistab, et oli 16aastaselt teine inimene. "Olin homofoobne, rassistlik ja kiusupunn. Totaalne nõmedik." Selles võis juutuuberi sõnul rolli mängida õppimine maakoolis, ta oli kinnise maailmapildiga ja ei tolereerinud erinevusi, suhtumine muutus Tartusse gümnaasiumisse astudes.

"Üritasin saada like'i, öeldes midagi teistsugust ja läksin kaasa kambavaimuga, et kellegi üle naerda. Ma ei arvanud toona, et see inimene neid kommentaare näeb ja arvasin, et naerame üheskoos. See inimene ei tundunud minu jaoks reaalne, sest ta oli kuskil eemal ekraani taga," ütleb Hensugusta.

Hensugusta ei arvanud, et see inimene neid kommentaare näeb Foto: Kuvatõmmis/Twitter.com