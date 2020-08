Inimesed Lily Allen on suutnud aasta otsa kaine püsida Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga: M

Lily Allen Foto: AFP/Scanpix

Sajad fännid ja sõbrad on õnnitlenud Lily Allenit tähtsa verstaposti puhul: lauljatar kuulutas ühismeedias, et on suutnud aasta aega kaine püsida.