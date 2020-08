Üle 20 aasta taas kaamerate ees! Eve Kivi: põdesin pool aastat borrelioosi ega teadnud, kas saangi üldse enam näidelda

„Eelmisel aastal kuskil juuni lõpus ma puugilt hammustada sain ja olin otsekohe kindel, et see peab olema borrelioos, kuna hammustuse koht nahal oli üleni roosa,“ jutustab Kivi, kes andis kohe ka analüüsid. „Aga antibiootikume mulle millegipärast välja ei kirjutatud, öeldi lihtsalt, et need mulle ei sobi.“ Roosa nahalööve aga ei kadunud kuskile. „Kuni 1. detsembrini, kui pidin minema ühe teise arsti vastuvõtule. Nii kui ma siis oma pluusi eest lahti tegin, hüüatas too arst, et see on ju borrelioos, miks teid ei ravita. Mida mul vastata oli? Et ma ei tea, olen mitu korda käinud oma perearsti juures, aga ravi pole saanud.“