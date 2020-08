ÜLLATAV: Rihanna võrdleb oma kuulsaimat kleiti klounikostüümiga 

Rihanna kandis galal Hiina moelooja Guo Pei karusnahkse serva ja külluslike tikanditega kleiti, mis kaalus 25 kilo. Barbadose poptähest kujunes moeballi pildistatuim staar, kuid nüüd räägib ta, et põdes oma välimuse pärast. "Mäletan, et kartsin hirmsasti autost välja astuda, sest tundsin: "Ma olen üle pakkunud." Sõitsin punavaibast mööda ja nägin vaid õhtukleite. Tundsin: "Issand, ma olen kloun, minu üle hakatakse naerma. See on liig. Ma tõesti mõtlesin nii."