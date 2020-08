Charlize Theron ei vaja meest - tal on suhe iseendaga 

Theron on lapsendanud üksikemana kaks last, poisi ja tüdruku. Kaheksa-aastane Jackson tunneb end juba aastaid tüdrukuna ning nii on Hollywoodi tähel kaks tütart. "Kaks päeva tagasi olin oma kahe tüdrukuga autos ja väiksem ütles midagi stiilis: "Sul on peikat vaja!"" rääkis Theron moelooja Diane von Fürstenbergi Spotify veebisaates.

Ent Charlize kinnitas oma lastele: "Ei ole mul mingit peikat vaja. Ma tunnen end praegu väga hästi." Kui tütar ütles, et emale on suhet vaja, lisas Theron: tal on praegu iseendaga suhe. "Augustil oli selline nägu, nagu poleks ta selle võimaluse üle eales juurelnud. Ta oli vapustatud. Aga ma tean, et just sel päeval taipas ta, et selline variant on täiesti olemas."