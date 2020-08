NUNNULAKS: Drew Barrymore peab dialoogi oma seitsmeaastase minaga 

Ajakirja People teatel on klipis kasutatud kaadreid juulist 1982, mil seitsmeaastane Drew osales Johnny Carsoni saates "The Tonight Show". Reklaamis on Carsoni koha sisse võtnud täiskasvanud Drew.

"Olen kogu elu tahtnud sinuga kohtuda," ütleb väike Drew oma 45aastasele minale. Too vastab: "See on olnud üks metsik sõit - kas kujutad ette, mul on kaks umbes sinuvanust tütart?" Selle peale krimpsutab väike Drew nägu: "Päris jube!"