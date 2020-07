Inimesed Ajakiri: Kim ja Kanye on juba aasta aega lahus elanud! Toimetas Triin Tael , täna, 13:00 Jaga: M

Kim Kardashian ja Kanye West Foto: Reuters/Scanpix

Kim Kardashiani ja Kanye Westi abielu on räppari murettekitavate Twitteri-säutsude tõttu aegade suurimas kriisis. Kuid Us Weekly väidab, et kuulus paar on tegelikult juba aasta aega lahus elanud.