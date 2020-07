Ilmar Raag filmivõtetest koroonaviiruse ajal: pidevalt käiakse plats desinfitseerimisvahendiga üle 

Mehe sõnul ootasid neid võtteplatsil Luxemburgi partneri värvatud kohustuslikud järelvalvajad. "Neid on võtteplatsil kokku kolm. Hommikul jälgivad nad, et kõik oleksid desinfetseerinud oma käed ja kõigile võtteplatsile minejatele antakse maskid, mida peab kogu aeg kandma. Poole päeva pealt maske vahetatakse. Filmi erinevad osakonnad (kostüüm, kaamera, rekvisiidid jne) on paigutatud nii, et inimesed üksteisega võimalikult vähe kokku puutuksid. Näitlejad kannavad ka maske või mahuka grimmi töö korral plastikust sirme. Vahetult enne võtet võetakse need ära, aga näiteks operaatorid peavad maske ka võtte ajal kandma, rääkimata helimeestest," kirjeldab Raag võtteperioodi.

"Tundub hullumeelsus? Luxemburgi filmimeeskond ütleb, et 2-3 päeva pärast harjub sellega ära, ehkki keegi ei ole õnnelik. Kõik see toimib Luxemburgi filmifondi ettekirjutuse põhjal ja kui väljast tulnud kontroll avastab rikkumisi, maksab produktsioon tuhandete eurode suurust trahvi. Lõpuks veel seegi, et sealse võtteperioodi jooksul tuleb mul teha kolm korda koroonatesti. Ma loodan väga, et kõige selle kõrval jääb veidi aega ka filmivõteteks."