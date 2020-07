Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Kadrioru lossiesine palmist ilma jäi 

Seda vaatas pealt rahvahulk, kes kohe kogunes noormeest kinni pidama. Rahvaleht trügis ligi ja kuulis, kuidas noormees inimestele selgitas: „Mis jaoks peab siin lossi ees üks võõramaa taim kasvama, seesama taim, mis juba keisri ajal siin kuberneri iluks oli. Sellega ei või õige Eesti isamaalane leppida. Pandagu siia parem üks Eesti kadakas kasvama. See oleks ilusam ja omasem ja ei riivaks kellegi isamaaliseid tundeid.“

„Viisteistkümmend aastat olen ma seda palmi kasvatanud ja hoidnud. Nüüd on ta mokas!“ kaebas aednik ja haaras palmi kaenlasse, et see politseijaoskonda asitõendiks viia. Seda nähes rabeles noormees end politseiniku käest lahti, haaras aedniku käest palmi ja lõikas sellel raks-raks juured alt ära. Jaoskonnas koostati protokoll ja palmivihkajast noormehel tuli kohtu ette astuda.