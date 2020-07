HELDE SÜDA | Ryan Reynolds aitas leida võõra naise kalli kaisukaru, mis rääkis tolle ema häälega 

Naise kott karuga kadus kolimise käigus, kui Mara ja tema kihlatu tänaval kaubikust asju tassisid. Kuigi kott sisaldas ka olulisi dokumente nagu tšekiraamat, kodakondsuskaart, sotsiaalkindlustuse kaardid ja abielupaari passid, soovis Mara ennekõike just karu leida, sest see oli mälestus tema emast. “Karul on eriline sõnum. See ütleb: "Ma armastan sind". Nii et see on väga eriline ja väga ainulaadne,” ütles naine.