FOTOD | PULM NAGU KOLMEPÄEVANE FESTIVAL! Trummar Kaspar Kalluste abiellus: isa keelas oma pulmas pillimängimise ära 

Sohvi (29) vanematel on Muhumaal maakodu, seetõttu sai pulmade asukohaks valitud just see idüllilise merevaatega koht. „Pulmad möödusid väga hästi! Oli lõbus pidu,“ jagab Kaspar enda emotsioone. Abiellumine võeti suurelt ette – külaliste arv ulatus paarisajani ning pidu kestis kolm päeva. Sõrmused pandi sõrme esmaspäeval, 27. juulil ning pulmamöll lõppes alles kolmapäeval, 29. juulil, pruudi sünnipäeval.