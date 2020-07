Lauri Õunapuu: kui eestlastele oleks sündinud üks Veljo Tormis vähem, poleks me võib-olla täna rahvana need, kes oleme 

Õunapuu sõnul on Tormise loomingus olulisim osa kooriloomingul, mis põhineb meie rahvalaulul. „Kõigile on tuntud ju tema nn firmalause: „Mitte mina ei kasuta rahvalaulu, vaid rahvalaul kasutab mind.“ Ja rahvalaul kasutas Tormist nii, nagu jaksas. Võib möönda, et kui Eesti rahvale oleks sündinud üks Veljo Tormis vähem, poleks me täna rahvana võib-olla need, kes me oleme. Miks, küsite? Aga me elame ju ajastute kiirteel, rahvuslik alateadvus ütleb meile: „Muutu, sest muidu jääd maha. Jääd erakuks.“,“ mõtiskleb ta.