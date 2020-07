Rõõmusõnum fännidele! Briti pop-bänd Hurts tuleb kevadel taas Tallinnasse 

4. septembril ilmuva albumi pealt on Hurts fänne rõõmustanud juba nelja looga – “Voices”, “Suffer”, “Redemption” ning kõige värskem pala “Somebody”. Nii on fännidel olemas üsna selge aimdus, mida plaadilt oodata võib. Bändiliikmed on öelnud, et uus muusika viib neid tagasi juurte juurde ja võib kindel olla, et varasemad hitid nagu “Wonderful Life”, “Better Than Love”, “Stay”, “Sunday”, “Blood, Tears & Gold”, “Illuminated”, “Miracle”, “Somebody To Die For”, “Blind”, “Surrender”, “Some Kind Of Heaven”, “Nothing Will be Bigger Than Us”, “Wings”, “Rolling Stone”, “Wish”, “Beautiful Ones”, “Ready To Go” ja mitmed teised saavad väärika järje.