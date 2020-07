Sokihais telgis, ahastuses koomik kraaviserval ja kolm sõud õhtu jooksul – Comedy Estonia suvetuur pani püstijalakoomikute närvid proovile 

Kevadine karantiin andis kõigile loomeinimestele, sealhulgas koomikutele, aega sisekaemuseks – isegi, kui nad seda ei soovinud. Daniel Veinbergs, kes pidi kevadel Sander Õiguse soolotuuri soojendama, jõudis teha kõigest mõned sõud, kui viirus elu pea peale pööras. Õnneks jätkub tuur sügisel ja nüüdseks on koomikute huumorilihased taas soojaks köetud. „Esimesed neli sõud läksid väga hästi ja siis olin järsku hommikumantlis kodus. Kui kõik pidid kodus püsima, oli see šokk ja viis kergesse apaatiasse, et mis mõte sellel kõigel on, kui minu töökohta pole järsku enam olemas. Kuid tagantjärele on see olnud pigem hea, eriti just loovuslikus mõttes. Alustasin stand up’iga umbes kaheksa aastat tagasi ja selle aja jooksul pole ma pausi teinud ning olen kogu aeg kõikvõimalikele esinemistele jah öelnud. Lõpuks polegi sinus julgust mõelda, et äkki oleks hea paus teha, sest teised ju ei tee,“ avaldab ta.