Jaanus Saks suurest kaalukaotusest: motivatsiooniga pole mul kordagi probleeme olnud 

Mees on kaotanud poole aastaga kehakaalust peaaegu 20 kilogrammi. Kui võiks arvata, et hea tulemuse saladuseks on spetsiaalne toitumiskava või pikad õhtud treeningsaalis, on vastus hoopis lihtsam. „Jätsin 2019. aasta alguses suitsetamise maha, ei tarbinud alkoholi, hakkasin normaalselt magama ning ei ajanud igast sodi näost sisse enam,” räägib ta.