Ashley Judd sai loa Weinstein seksuaalse ahistamise eest kohtusse kaevata 

Judd on rääkinud, kuidas Weinstein kutsus ta 1990. aastate keskel tööasjus oma hotellituppa ning tikkus talle ligi. Pärast filmimoguli lähenemiskatsete tagasitõrjumist sai Ashley enda sõnul tunda Weinsteini viha: produtsent mõjutanud "Sõrmuste isanda" režissööri Peter Jacksonit, et too Juddile rolli ei annaks. Jackson on Juddi kahtlusi avalikult kinnitanud - tema sõnul oli produtsent talle mõista andnud, et Judd on tülika iseloomuga. Samamoodi mustas Weinstein ka näitlejanna Mira Sorvinot, kes oli tema ligitikkumisele samuti otsustavalt ja tõrjuvalt reageerinud.