Ajakiri: Kim Kardashian anus, et Kanye loobuks presidendiks kandideerimast 

Kardashian sõitis lennukiga Wyomingi osariigi rantšosse, kus tema mees redutab, ning teda nähti Kanyega viimase autos pisarsilmi rääkimas. Nüüdseks on nelja lapse ema Los Angelesse naasnud. People'i allika andmeil tunneb Kardashian, et abielu Westiga on tema jaoks lõks. Selle asemel, et oma vaimsele tervisele keskenduda, on Kanye võtnud sihiks saada USA riigipeaks.