Alari Kivisaar lubab endavastase petitsooni algataja kohtusse anda: kuu aega ootasin vabandusi, aga nüüd on kahjuks aeg läbi  

Hommikuprogrammis USA massirahutusi kommenteerinud saatejuhtide Alari Kivisaar, Kristjan Hirmo ja Maris Järva julge sõnakasutus ärritas paljusid kuulajaid. Alari Kivisaare vastu algatatud petitsioonis nõudis saatejuhi lahkumist koguni mitu tuhat inimest. Mõni aeg hiljem algatati vastukaaluks ka petitsioon, mis kogus allkirju selleks, et mees raadioeetris edasi töötaks.

Alari Kivisaar postitab oma Facebooki lehel video, kus selgitab, et andis petitsiooni algatajale aega vabandada ega ole asjale käega löönud. "Oma esimese video järel andsin asjaosalistele võimaluse mingilgi moel oma tekitatud kahju heastada ilma kohtuta. Teate mis, mitte keegi neist ei vaevunud isegi vabandama. Kuu aega ootasin, aga nüüd on kahjuks aeg läbi," ütleb ta.

"Oma alatu tulemusi jõudmiseks kasutati alatuid valesid, laimu, libauudiseid, mille sisuks olid kontekstist välja rebitud sõnad, mida omakorda vürtsitati endale sobivate maitseainetega," tunneb Kivisaar, et talle on liiga tehtud.

"Jäi mulje, et inimesed läksid oma valedesse nii sügavale sisse, et jäid ise ka neid uskuma. Aga nagu ütleb iidne Tõstamaa vanasõna: valel on lühikesed jalad. Isegi minuvastane petitsioon hääbus sama kiiresti kui ta algatati, sest olgem ausad vähegi intelligentsemad inimesed hammustavad üsna kiirelt läbi libauudised ja manipulatsiooni," räägib ta.