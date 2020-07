Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas alastikultuur Eestis läbi ei löönud Tõnis Erilaid , täna, 00:07 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Meie tahame inimkonda kasvatada füüsiliselt ja moraalselt-eetiliselt. Selleks korraldame sugudevahelisi alasti koosviibimisi. Kasvatuse juures on meil abiks päike, õhk ja vesi,“ rääkis Uudislehele 30. juulil 1932 insener Erich Differt. Ta oli päev varem koos kahe sõbraga andnud kohtu-siseministeeriumile kinnitamiseks Eesti vabakehakultuuri ühingu põhikirja. „Meie tahame inimesi õpetada teineteist vaatlema nii, et see ei ärataks iharust,“ väitis Differt.