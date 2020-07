Sirje Eesmaa oleks peaaegu kihlunud: solidaarsusest võtsin sõrmuse vastu 

"Eks ma ikka olen olnud armunud ka pärast seda, aga need suhted pole jäänud püsima. Esiteks olen väga valiv ja see on ikkagi väga põhimõtteline otsus – eriti siis, kui sul on lapsed," räägib 37 aastat tagasi leseks jäänud Sirje Eesmaa.