Näitleja Olav Ehala läks küll kaduma, aga Eesti rahvas sai endale helilooja, kelle kohta Viive Ernesaks on öelnud: „Ta lihtsalt on imelaps, wunderkind.“  

Noor Olav Ehala õppis koos sõbra Lauri Nebeliga muusikakoolis. Nad pidasid aeg-ajalt tulevikuplaane, kuhu mahtusid muu hulgas pildikesed lavakoolist, sest noored muusikud vaatasid miskipärast lavakatele alt üles ning Panso kool tuli kahe sõbra vahel korduvalt tõsiselt jutuks. Sedavõrd tõsiselt, et Lauri tegi jutu teoks. Olav ehk Olku, nagu teda sõprade hulgas teatakse, lasi aga ennast muusikakoolis sõbrunenud Uno Naissool ära rääkida, et ta peaks minema ikkagi konservatooriumisse kompositsiooni õppima. „Nii et korraks too näitlemise teema vilksatas, aga õnneks läks tuhin kiiresti üle,“ ütleb Ehala.