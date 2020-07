SUUR TÜLI | Marco Tasane: minust tehti film, mis ei ilmugi! Filmitegija: Marco hakkas raha ja hüvesid nõudma 

“Hakkasin hiljuti uurima, miks on vaikus ja filmi pole, sest minust tahtis veel kolm inimest dokumentaalfilmi teha,” räägib Marco Tasane. Film oli Marco sõnul juba peaaegu valmis. “Soovisin, et dokumentaal oleks eklektiline ja selline oleks see ka tulnud, sest kaadrisse jäid striptiis, laulud, muusikavideo võtted, minu vanaema, Leida Rammo ja Edgar Savisaar, lisaks reisid Ibizale, Amsterdami ja Londonisse,” sõnab ta.