PAKS PAHANDUS: ajakiri vihjas Hollandi kroonprintsessi ülekaalulisusele 

Daily Maili teatel kujutab ajakirja Caras värske numbri esikaas kuningas Willem-Alexanderi ja kuninganna Maxima vanimat tütart printsess Amaliat ja tema ema. Pealkiri kuulutab: "Maxima vanim tütar on uhkelt pluss-suuruses." Caras väidab, et kroonprintsess seisab kriitikale vastu oma hingejõuga, aga ka vanemate toel. "Printsess, kes läbib murdeiga tabudeta ning kaitseb oma "tõelise naise" figuuri."

Briti kõmulehe teatel pole siiski selge, kas ükski Carases avaldatud tsitaat on printsessi suust pärit - nagu ka see, kas ta on eales oma kehakaalu avalikult kommenteerinud.

Caras tegi seepeale avalduse, väites, et artikli eesmärk oli just nimelt häbimärgistamise vastu võidelda. Ühtlasi soovitud innustada neid lugejaid, kes võivad oma kehakuju pärast muretseda ja madala enesehinnangu all kannatada. Hiljem aga palus Carase peatoimetaja ajakirja veebiküljel andestust, toonitades siiski, et ajakiri ei soovinud oma artikliga midagi halba. "Mõistame, et tegime vea."