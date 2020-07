PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 30. juuli 

Tundlikkust on ehk ülemääragi palju – ühest küljest annab see sulle võimaluse üdini õnnelik olla, teisalt aga kipud kergesti heituma ja oma ebaõnnestumiste pärast põdema.

Tahad end kaunina tunda ja paned välimusele suurt rõhku. Jää siiski hea maitse piiresse – kui peoriietega kontorisse ilmud, jätad mulje, et peole sind üldjuhul ei kutsuta.

Enesekindlust jagub praegu küllaga. Kuigi see on iseenesest edasiviiv jõud, on sel oma pidurdav pool – nimelt kipud oma mõtteid ja suhtumisi ainuõigeks pidama.