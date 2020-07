Nõukogude Marilyn Monroe sai insuldi 

Näitlejannale kutsuti kiirabi ning ta viidi haiglasse, kus diagnoositi insult. Kondulaineni seisundi kohta on laekunud vastakat infot - tema pressiesindaja tunnistas Komsomolskaja Pravda teatel, et olukord on väga tõsine. "Loodame imele." Ent värskema info kohaselt on Jelena viidud intensiivravilt tavapalatisse.