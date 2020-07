Mehe hüljanud Megan Fox ei varja enam uut armulugu 

Foxi uus silmarõõm, räppar Machine Gun Kelly avaldas ühismeedias mustvalge foto. "Transformerite" täht on vallandanud 30aastases räpimehes tõelise poeedi. "Ootasin terve igaviku, et sind uuesti leida ..." kirjutab artist, kelle õige nimi on Colson Baker.

Paarikest tabati esmakordselt koos maikuus. Õige pea tunnistas Foxi abikaasa Green ("Beverly Hills, 90210"), et nad on lahku läinud. Brian rääkis oma videoblogis, et Megan oli käinud mullu võõrsil filmi "Midnight in the Switchgrass" võtetel (kus mängis ka Machine Gun Kelly) ega tahtnud naastes enam endist elu elada.