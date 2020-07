NAUDI KODUS VÕI KOHAPEAL! Intsikurmu festival toimub tänavu täiesti uues formaadis 

Intsikurmu telefestival toimub Põlva metsapargis 7. -8. augustil. “Koostöös Teliaga teeme kahel päeval otseülekanded festivali programmist, mis on vaadatav Telia sisuleidjas või Intsikurmu veebilehel. Festivali pilti toodavad ligi kuusteist telekaamerat. Otseülekande teeb 8. augustil ka Raadio 2. Kes kohapeale tulla ei saa, kutsume inimesi üles korraldama festivali oma kodus pereringis või sõpradega – kaunistage näiteks koduaed, tellige söök ja jook festivali virtuaalselt toidutänavalt ning vaadake otseülekannet ekraanilt või kuulake raadiost,” ütleb Martin Ruus. “Reedel ja laupäeval saab osta otseülekandeks pileti. Festival on esimest korda eksporditav ja ka välisriikide elanikud saavad festivali vaadata.”

Seoseses koroonaviirusega on festivali korraldajad pidanud sisse viima mitmed muudatused. “Me ei organiseeri telklaagrit, soovitame inimestel leida majutuse või telkimisplatsi lähedal asuvates turismitaludes. Telefestivalil ei ole tavapärast Lastekurmut ega Tiigilava, kõik esinejad on Eesti artistid ja me ei müü festivalipasse vaid kontsertpäeva pileteid,” loetleb Martin Ruus erinevusi eelmiste aastatega.

Peaprodutsent kinnitab, et festivalil järgitakse kõiki Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatuid Covid-19 käitumisjuhendeid ja reegleid, mis kehtivad avalike ürituse korraldajatele. “Oleme piiranud külastajate arvu, kohapeal on käte desinfintseerimisjaamad ja puhas jooksev vesi, tualette on rohkem, piletid on elektroonilised ning ala on hajutatud.”