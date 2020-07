Dave Bentoni tütar Lisa plaanib asuda õppima Austraalia tantsuakadeemiasse: olen väikesest saati unistanud suurtest lavadest 

Õppesuunaks valis Lisa etenduskunsti, sest seal käsitletakse süvitsi nii tantsu, laulmist kui ka näitlemist. "Olin juba paar aastat sotsiaalmeedias nende videoid jälginud ja hakkasin isegi sealt koreograafiaid õppima. Kuna tase oli lihtsalt imeline ja tantsud hingematvalt kaunid, tuligi eelmisel aastal idee Brent Street tantsuakadeemiasse kandideerida," räägib ta. "Siis ei olnud võimalik video teel katsetel osaleda, kuid minu rõõmuks avati pandeemia tõttu ka see võimalus ja kandideerisin kohe." Hetkel on Lisa ootel ja augustis selgub, kas ta asub Austraalias tantsu õppima.

Vahepeal oli Lisal mõte minna õppima hoopis muusikaproduktsiooni. "Kuna muusika voolab meie pere veres, tundus ka see väga hea valik, aga kui mõtlesin, kuhu mu süda tahab minna, oli see kindlasti tantsimine."

ANDEKAS MITMEL RINDEL: Kuigi Lisa Jennyfer plaanib oma tuleviku tantsuga siduda, on ta andekas ka laulurindel - maikuus astus ta koos isa Dave'i ja õe Sissiga üle Õhtulehe veebikontserdil. Foto: Erki Pärnaku

"Olen tantsinud juba üle 12 aasta ja 3-4 aastat ka ise õpetanud, ning loonud erinevad koreograafiaid. Tants on olnud alati minu jaoks olemas ja aidanud läbi raskete hetkede. Olen väikesest saati unistanud suurtest lavadest ja arvan, et iga unistus täitub, kui ise sellesse usud ja oled nõus selle nimel töötama. Kui saan end veel rohkem arendada, tuleb sellega kaasa rohkem võimalusi, kogemusi ja avaneb rohkem uksi," rõõmustab Lisa.

Lisa loodab, et pärast tantsuakadeemia lõpetamist saab temast professionaalne esineja, tantsija ja koreograaf. "Minu eesmärk on esineda suurtel lavadel tuntud nimede seas, luua ise koreograafiaid ja enda teadmisi edasi kanda. Sooviksin luua enda tantsukooli, et õpetada noori talente ja näidata, kui palju tants elus aitab ning kui palju on võimalik sellega saavutada."