Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Noarootsis püüti haruldane mereelukas  

Pärast kolmandat lasku jäi elukas liikumatult lebama. Juhan vedas ta paadi järel randa, kus hakkas looma teiste abiga lähemalt uurima. See olevat olnud hülgest tublisti suurem. Peas oli suur auk, kust loom vett purskas. Keegi ei osanud midagi kindlat arvata, aga pea olevat meenutanud vaala oma. Lõpuks nentisid külamehed, et tegu võib olla vaalapojaga. „Noarootsi on hakanud rahvast kokku valguma, et vaadata oma silmaga seda imeelukat,“ teab Maaleht.