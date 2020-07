„Isa Märt Hundi matustel saab nüüd, neli kuud pärast surma, keskenduda tema loodud heale.“ 

Helilooja ja muusikapedagoog Märt Hunt (19. märts 1940 – 14. märts 2020) suri vahetult pärast eriolukorra väljakuulutamist ja tema esimene ärasaatmine toimus pereringis kodust, sealjuures tütretütar oli sunnitud jälgima vanaisa leinateenistust üle interneti. Sel pühapäeval sängitatakse Märt Hundi põrm mulda. „Lähedastele on see küll kaotuskibeduse teist kord läbielamine, aga ehk on see siiski esimesest korrast kergem,“ sõnab Kadri Hunt. Märt Hundi ärasaatmine algab Nõmme Rahu Kirikus pühapäeval, 2. augustil kell üks. Järgneb urni muldasängitamine Rahumäe kalmistul.